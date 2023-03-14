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CBN e a Política

Escola sem Partido entra em votação na Câmara de Vitória

Proposta para ditar o que os professores podem ou não dizer em sala de aula e incentivar que eles sejam denunciados caso saiam da linha será votada na quarta-feira (15)

Publicado em 14 de Março de 2023 às 11:54

Publicado em 

14 mar 2023 às 11:54
Escola; quadro
Escola; quadro Crédito: Pixabay
A Câmara de Vitória vai votar, nesta quarta-feira (15), projeto de autoria dos vereadores Leonardo Monjardim (Patriota) e Davi Esmael apelidado de Escola Sem Partido. Basicamente, a ideia é ditar o que os professores podem ou não falar em sala de aula e criar um canal de denúncias a serem encaminhadas ao Ministério Público caso algum docente saia da linha. A proposta é claramente inconstitucional. É competência privativa da União dispor sobre diretrizes e bases da educação. Assim, vereadores ou deputados estaduais não podem votar leis que alterem tais diretrizes. A tarefa cabe apenas ao Congresso Nacional. Os parlamentares municipais sabem disso, embora publicamente possam contestar esse entendimento, já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF já derrubou diversas leis municipais e estaduais similares ao projeto Escola Sem Partido. Se aprovada, a proposta seria inócua. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 14-03-23.mp3

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