ES e o risco de perder R$ 1,5 bilhão em empréstimos; entenda

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas explica que o Espírito Santo, nos últimos dias, esteve à beira de perder R$ 1,5 bilhão em empréstimos com garantias do governo federal. E o risco de perda desses recursos ainda não está inteiramente superado. Vogas explica que o montante de R$ 1,5 bilhão corresponde ao total de recursos que o governo de Renato Casagrande (PSB) espera obter por meio de quatro operações de crédito, já em fase final de contratação: três delas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e uma com o BNDES.