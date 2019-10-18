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CBN E A POLÍTICA

ES e o risco de perder R$ 1,5 bilhão em empréstimos; entenda

Análise é do comentaristas Vitor Vogas

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:58

Publicado em 

18 out 2019 às 18:58
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas explica que o Espírito Santo, nos últimos dias, esteve à beira de perder R$ 1,5 bilhão em empréstimos com garantias do governo federal. E o risco de perda desses recursos ainda não está inteiramente superado. Vogas explica que o montante de R$ 1,5 bilhão corresponde ao total de recursos que o governo de Renato Casagrande (PSB) espera obter por meio de quatro operações de crédito, já em fase final de contratação: três delas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e uma com o BNDES.
Vogas explica que ocorre que, no momento, a concretização de um desses empréstimos só está assegurada por força de uma decisão liminar (provisória) concedida na última quarta-feira (9) ao governo do Estado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas a causa ainda será decidida no mérito (sem data para julgamento). Em tese, se o Espírito Santo perder esse empréstimo, pode, por analogia, perder os outros três. Confira:
CBN e a Política - 18-10-19

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