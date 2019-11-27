Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A POLÍTICA

Erick Musso reeleito presidente da Assembleia para 2021

Não há ilegalidade. A regra mudou após aprovação de Proposta de Emenda à Constituição dois dias antes

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:42

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:42
Na Assembleia Legislativa: agilidade em reeleição Crédito: Marcelo Prest
Dois dias após a Assembleia Legislativa aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa, o presidente do Legislativo estadual, Erick Musso (Republicanos), foi reeleito para o biênio 2021-2023. A chapa única encabeçada pelo atual presidente também tem como membros os deputados estaduais Marcelo Santos (PDT), como 1º vice-presidente da Mesa; Torino Marques (PSL), 2º vice-presidente; Adilson Espíndula (PTB), como 1° secretário; Freitas (PSB) como 2° secretário; Marcos Garcia (PV) na posição de 3° secretário, Janete de Sá (PMN), 4° secretário. Confira a análise do comentarista Vitor Vogas sobre o assunto.
CBN e a Política - 27-11-19
"Casuísmo e perplexidade. Não há outras palavras para definir o que ocorreu na Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira (27). De modo absolutamente surpreendente, o presidente Erick Musso (Republicanos) convocou “sessão preparatória” para a realização da eleição da Mesa Diretora que vai comandar a Casa a partir de… 1º de fevereiro de 2021! Com espantosa antecipação e apoio de 80% do plenário, Erick garantiu sua perpetuação no cargo até, pelo menos, 1º de fevereiro de 2023, totalizando um tempo mínimo de seis anos no comando do Poder Legislativo estadual. Assim, com incríveis 432 dias de antecedência, já sabemos quem será o presidente da Assembleia no biênio 2021-2023", disse.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados