Erick Musso cancela eleição antecipada para presidente da Assembleia

Após ser alvo de críticas e de ações na Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), desistiu da eleição antecipada da Mesa Diretora da Casa. Em uma "carta ao povo do Espírito Santo", divulgada nesta quarta-feira (4), o presidente, com a chancela de outros 21 deputados, diz que a eleição, realizada no último dia 27 definindo o comando da Casa a partir de 2021, - com um ano e quatro meses de antecedência - tem "comprovada legalidade". Mas, mesmo assim recuou, citando "estabilidade e harmonia entre os Poderes". O próprio Erick havia sido reeleito presidente.