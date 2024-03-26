Entenda as movimentações: possíveis vices de Pazolini e Arnaldinho trocam de partido

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que os nomes dos que vão ocupar o lugar de vice nas chapas do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), ainda não estão definidos. Mas dois vereadores já são considerados os possíveis companheiros deles na disputa de 2024. Recentes movimentações do presidente da Câmara da Capital, Leandro Piquet, e do chefe do Legislativo canela-verde, Bruno Lorenzutti, dão as pistas.