Em 2 dias, gasto no cartão corporativo de Bolsonaro no ES foi de R$ 173 mil

Caiu o sigilo dos gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que "o governo passado não divulgava de jeito nenhum o detalhamento das despesas feitas com o cartão, usado para arcar com hospedagem, alimentação e compras de última hora do dia a dia do presidente. Esse meio de pagamento também é utilizado para gastos da equipe do chefe do Executivo federal quando este viaja. A Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, fez o pedido dos dados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 18 de dezembro de 2022". Ouça a conversa completa!