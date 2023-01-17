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CBN e a Política

Em 2 dias, gasto no cartão corporativo de Bolsonaro no ES foi de R$ 173 mil

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 12:18

Publicado em 

17 jan 2023 às 12:18
Presidente Jair Bolsonaro em visita ao Espírito Santo
Presidente Jair Bolsonaro em visita ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Caiu o sigilo dos gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que "o governo passado não divulgava de jeito nenhum o detalhamento das despesas feitas com o cartão, usado para arcar com hospedagem, alimentação e compras de última hora do dia a dia do presidente. Esse meio de pagamento também é utilizado para gastos da equipe do chefe do Executivo federal quando este viaja. A Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, fez o pedido dos dados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 18 de dezembro de 2022". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 17-01-23.mp3

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