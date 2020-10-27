Eleições: um giro pelas disputas municipais no interior do ES

Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas, após trazer os destaques da Grande Vitória, analisa o panorama de como está a disputa eleitoral em três cidades do interior do Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, o atual prefeito, Victor Coelho (PSB), que disputa a reeleição, lidera, com ampla vantagem, a disputa pela prefeitura da cidade. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada na quarta-feira (21). O mesmo cenário acontece em Linhares, onde o atual prefeito, Guerino Zanon (MDB), lidera com folga a disputa. O emedebista tem 57% das intenções de voto. Já em Colatina, onde o atual prefeito Sergio Meneguelli não disputa a reeleição, o ex-prefeito, Guerino Balestrassi (PSC) saiu na frente na disputa pela prefeitura. Ele aparece com 36% das intenções de voto, de acordo com o Ibope.