Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A POLÍTICA

Eleições: um giro pelas disputas municipais no interior do ES

Ouça a análise sobre a corrida eleitoral em Linhares, Cachoeiro e Colatina

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:37

Publicado em 

27 out 2020 às 11:37
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas, após trazer os destaques da Grande Vitória, analisa o panorama de como está a disputa eleitoral em três cidades do interior do Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, o atual prefeito, Victor Coelho (PSB), que disputa a reeleição, lidera, com ampla vantagem, a disputa pela prefeitura da cidade. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada na quarta-feira (21). O mesmo cenário acontece em Linhares, onde o atual prefeito, Guerino Zanon (MDB), lidera com folga a disputa. O emedebista tem 57% das intenções de voto. Já em Colatina, onde o atual prefeito Sergio Meneguelli não disputa a reeleição, o ex-prefeito, Guerino Balestrassi (PSC) saiu na frente na disputa pela prefeitura. Ele aparece com 36% das intenções de voto, de acordo com o Ibope.
CBN e a Política - 27-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados