Eleições: os partidos que crescem e encolhem nas prefeituras do ES

Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz o cenário de que com a finalização do prazo de filiação partidária - que foi encerrada no dia 4 de abril - já é possível se ter um balanço dos partidos que mais perderam prefeitos no Espírito Santo e, por outro lado, aqueles que mais cresceram. O PSB, partido do governador Renato Casagrande, que tinha 4 prefeitos agora tem 10. O Cidadania tinha 2 e, agora, 8. O partido Republicanos pulou de 1 pulou para 7.
Por outro lado, os tradicionais MDB e o PSDB foram os que mais perderam. PSDB, por exemplo, tinha 13 prefeitos em 2016, chegou a 15 em 2018 e agora só governa seis. O MDB, dos 17 prefeitos eleitos em 2016, só 7 permanecem filiados ao partido hoje. O que esse "ganha e perde" sinaliza sobre o momento político capixaba e a influência nas eleições municipais? Ouça a análise completa:
CBN E A POLÍTICA - 29-04-20