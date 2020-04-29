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CBN E A POLÍTICA

Eleições: os partidos que crescem e encolhem nas prefeituras do ES

A análise é do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 18:25

Publicado em 

29 abr 2020 às 18:25
Partidos e filiados no ES: quem ganha e quem perde? Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz o cenário de que com a finalização do prazo de filiação partidária - que foi encerrada no dia 4 de abril - já é possível se ter um balanço dos partidos que mais perderam prefeitos no Espírito Santo e, por outro lado, aqueles que mais cresceram. O PSB, partido do governador Renato Casagrande, que tinha 4 prefeitos agora tem 10. O Cidadania tinha 2 e, agora, 8. O partido Republicanos pulou de 1 pulou para 7.
Por outro lado, os tradicionais MDB e o PSDB foram os que mais perderam. PSDB, por exemplo, tinha 13 prefeitos em 2016, chegou a 15 em 2018 e agora só governa seis. O MDB, dos 17 prefeitos eleitos em 2016, só 7 permanecem filiados ao partido hoje. O que esse "ganha e perde" sinaliza sobre o momento político capixaba e a influência nas eleições municipais? Ouça a análise completa:
CBN E A POLÍTICA - 29-04-20

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