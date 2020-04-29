Eleições: os partidos que crescem e encolhem nas prefeituras do ES

Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz o cenário de que com a finalização do prazo de filiação partidária - que foi encerrada no dia 4 de abril - já é possível se ter um balanço dos partidos que mais perderam prefeitos no Espírito Santo e, por outro lado, aqueles que mais cresceram. O PSB, partido do governador Renato Casagrande, que tinha 4 prefeitos agora tem 10. O Cidadania tinha 2 e, agora, 8. O partido Republicanos pulou de 1 pulou para 7.