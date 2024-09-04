Eleições na Serra: uma análise da pesquisa eleitoral

Nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves, o assunto em destaque é a política no município da Serra. O ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) lidera a disputa pela Prefeitura da Serra, com 39% das intenções de voto. É o que mostra a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade da Grande Vitória, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2).
A liderança de Audifax se refere ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Quem surge na segunda posição na preferência do eleitorado na pesquisa estimulada é o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), com 28% das intenções de voto.
O terceiro mais citado entre os sete nomes apresentados aos entrevistados durante o levantamento é Weverson Meireles (PDT). O candidato recebeu 14% das menções de voto. Professor Roberto Carlos (PT) foi citado por 3%. Igor Elson (PL) e Wylson Zon (Novo) tiveram cada um 2% de intenções de votos e Antonio Bungenstab (PRTB), 1%. Considerando a margem de erro do estudo, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados. O nível de confiança do estudo é de 95%.
CBN e a Política - 04-09-24