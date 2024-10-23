Eleições na Serra: os apoios de Weverson e Muribeca no segundo turno

Reta final nas eleições 2024! No próximo domingo, 27 de outubro, os eleitores da Serra vão às urnas escolher o novo prefeito da cidade. Disputam o segundo turno o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos). Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves explica o "raio-X" de apoios dos dois candidatos no segundo turno. Entre os destaques, aparece o papel do prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na eleição da Serra.

O Republicanos, partido do prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazolini, tem um plano ambicioso e disputa, no segundo turno. O republicano Pablo Muribeca tem que correr atrás de muitos eleitores na reta final, uma vez que Weverson Meireles (PDT) teve 35 mil votos a mais que ele na primeira etapa do pleito e lidera as pesquisas. Eis que Pazolini entrou de vez na campanha do correligionário. O prefeito de Vitória já havia gravado um vídeo de apoio a Muribeca. Na segunda-feira (21), participou de uma carreata em Jardim Carapina ao lado do candidato a prefeito. Ouça a conversa completa!