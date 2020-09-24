Eleições municipais: por dentro da disputa em Vitória

No período de eleições, o comentarista político Vitor Vogas, além do CBN Cotidiano, também se junta ao time do programa CBN Vitória para analisar o que é destaque no pleito capixaba. Nesta edição do CBN e a Política, o assunto é a disputa eleitoral em Vitória. Na capital, já há 12 candidaturas visando ao posto máximo do Executivo municipal. "Muitos deles vêm em chapas puro-sangue, sem coligação", aponta o comentarista.
CBN e a Politica - 24-09-20
Lista de candidatos a prefeito(a) de Vitória:
1. Neuzinha de Oliveira (PSDB)
2. Fabrício Gandini (Cidadania)
3. Sérgio Sá (PSB)
4. João Coser (PT)
5. Namy Chequer (PCdoB)
6. Gilbertinho Campos (PSOL)
7. Raphael Góis Furtado (PSTU)
8. Lorenzo Pazolini (Republicanos)
9. Capitão Assumção (Patriota)
10. Coronel Nylton Rodrigues (Novo)
11. Halpher Luiggi (PL)
12. Mazinho dos Anjos (PSD)