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CBN E A POLÍTICA

Eleições municipais: por dentro da disputa em Vitória

Conheça o perfil dos 12 candidatos que estão na disputa

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 11:55

Publicado em 

24 set 2020 às 11:55
No período de eleições, o comentarista político Vitor Vogas, além do CBN Cotidiano, também se junta ao time do programa CBN Vitória para analisar o que é destaque no pleito capixaba. Nesta edição do CBN e a Política, o assunto é a disputa eleitoral em Vitória. Na capital, já há 12 candidaturas visando ao posto máximo do Executivo municipal. "Muitos deles vêm em chapas puro-sangue, sem coligação", aponta o comentarista.
CBN e a Politica - 24-09-20
Lista de candidatos a prefeito(a) de Vitória:
1. Neuzinha de Oliveira (PSDB)
2. Fabrício Gandini (Cidadania)
3. Sérgio Sá (PSB)
4. João Coser (PT)
5. Namy Chequer (PCdoB)
6. Gilbertinho Campos (PSOL)
7. Raphael Góis Furtado (PSTU)
8. Lorenzo Pazolini (Republicanos)
9. Capitão Assumção (Patriota)
10. Coronel Nylton Rodrigues (Novo)
11. Halpher Luiggi (PL)
12. Mazinho dos Anjos (PSD)

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