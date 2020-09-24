Eleições municipais: por dentro da disputa em Vitória

No período de eleições, o comentarista político Vitor Vogas, além do CBN Cotidiano, também se junta ao time do programa CBN Vitória para analisar o que é destaque no pleito capixaba. Nesta edição do CBN e a Política, o assunto é a disputa eleitoral em Vitória. Na capital, já há 12 candidaturas visando ao posto máximo do Executivo municipal. "Muitos deles vêm em chapas puro-sangue, sem coligação", aponta o comentarista.