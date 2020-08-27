Eleições municipais em Vitória: Gandini escolhe vice de sua chapa

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz mais detalhes sobre as movimentações que envolvem a disputa eleitoral para as eleições municipais em Vitória. O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) escolheu o "marqueteiro" que vai coordenar sua propaganda eleitoral na campanha a prefeito: o jornalista Paulo Pestana, radicado em Brasília. Trata-se do mesmo profissional que assinou, em 2016, a campanha à reeleição do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), principal apoiador de Gandini no novo pleito municipal. Outro destaque é que Gandini anunciou o vice em sua chapa: Nathan Medeiros, vereador de Vitória, filiado ao PSL, e que concorreu à Câmara Federal nas eleições de 2018.