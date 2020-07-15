Eleições municipais: as peças do tabuleiro político em Cariacica

Ao longo dos últimos meses, o comentarista Vitor Vogas tem trazido como destaque as movimentações que envolvem o cenários políticos nas cidades da Grande Vitória para as eleições municipais. Nesta quarta-feira (15) o destaque é a cidade de Cariacica. Vale lembrar que pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro, e o segundo, para 25 de outubro. Mas, em virtude da pandemia do novo coronavírus, uma emenda constitucional adiou para novembro as eleições. A emenda à Constituição adia o primeiro turno para 15 de novembro, e o segundo, para 29 de novembro.