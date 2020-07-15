Eleições municipais: as peças do tabuleiro político em Cariacica

Ao longo dos últimos meses, o comentarista Vitor Vogas tem trazido como destaque as movimentações que envolvem o cenários políticos nas cidades da Grande Vitória para as eleições municipais. Nesta quarta-feira (15) o destaque é a cidade de Cariacica. Vale lembrar que pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro, e o segundo, para 25 de outubro. Mas, em virtude da pandemia do novo coronavírus, uma emenda constitucional adiou para novembro as eleições. A emenda à Constituição adia o primeiro turno para 15 de novembro, e o segundo, para 29 de novembro.
Ouça as explicações:
CBN E A POLÍTICA - 15-07-20
"Cariacica tem um cenário indefinido, com muitos pré-candidatos e, até o momento, sem nenhum favorito. Todos largam do mesmo tamanho. Até então, antes de anunciar que não disputaria à prefeitura neste ano, o nome que aparecia como favorito era do deputado federal Helder Salomão (PT), ex-prefeito", explica. Entre os nomes que aparecem cotados à disputa estão os deputados estaduais Marcelo Santos, Euclério Sampaio, o vice-prefeito Nilton Basilio e o vereador Joel da Costa.