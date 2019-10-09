Eleições: estilo próprio para concorrer à Prefeitura de Vitória

Neste quadro "CBN e a Política", comentarista Vitor Vogas fala sobre o processo de sucessão na Prefeitura de Vitória, onde o nome do deputado estadual Fabrício Gandini já é colocado como certo para estar nas urnas. "A um ano da eleição, único candidato certíssimo a prefeito da Capital precisa lidar com um desafio: defender a continuidade da gestão de Luciano Rezende (seu principal apoiador), ao mesmo tempo em que procura convencer o eleitor de que possui um estilo próprio", explica. Ouça a análise completa: