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CBN E A POLÍTICA

Eleições: estilo próprio para concorrer à Prefeitura de Vitória

Ouça a análise do quadro com o jornalista Vitor Vogas

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 19:13

Publicado em 

09 out 2019 às 19:13
Fachada da Prefeitura de Vitória Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ
Neste quadro "CBN e a Política", comentarista Vitor Vogas fala sobre o processo de sucessão na Prefeitura de Vitória, onde o nome do deputado estadual Fabrício Gandini já é colocado como certo para estar nas urnas. "A um ano da eleição, único candidato certíssimo a prefeito da Capital precisa lidar com um desafio: defender a continuidade da gestão de Luciano Rezende (seu principal apoiador), ao mesmo tempo em que procura convencer o eleitor de que possui um estilo próprio", explica. Ouça a análise completa:
CBN e a Política - 09-10-19

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