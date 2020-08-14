Eleições: deputado Amaro Neto decide não disputar prefeitura da Serra

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) se retirou da corrida eleitoral e decidiu não disputar a prefeitura da Serra. Por meio de comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (14), Amaro afirmou que continuará com o mandato em Brasília, atuando no Congresso Nacional. Esse é o assunto desta edição do CBN e a Política.
Vitor Vogas analisa: "Isso gera um tremor de terra no cenário político capixaba e com consequências e efeitos que envolvem outras possíveis candidaturas na Serra". Entre as possíveis candidaturas serranas, aponta Vogas, está o de deputado federal Sergio Vidigal (PDT), que assim como Amaro, tem forte apelo entre os eleitores de mais baixa renda. Ouça!
CBN e a Política - 14-08-20