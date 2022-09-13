Eleições: a discreta campanha de Lula no Espírito Santo

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações que envolvem os candidatos à presidência da República no Espírito Santo. O ex-presidente Luiz Inácio da Lula da Silva (PT), por exemplo, está tecnicamente empatado com Jair Bolsonaro (PL) no estado, mas poucos políticos aliam suas imagens à do petista. Na semana passada, foi inaugurada a Casa 13, na Avenida Vitória. No espaço, há material de campanha do ex-presidente Lula disponível, assim como impressos e adesivos dos candidatos apoiados pelo PT no Espírito Santo, como a senadora Rose de Freitas (MDB) e o governador Renato Casagrande (PSB). Ouça a participação da comentarista.