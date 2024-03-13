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CBN e a Política

Eleições 2024 em Vitória: Luiz Paulo entra de vez na pré-campanha; Majeski se filia ao PDT

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Março de 2024 às 17:01

Publicado em 

13 mar 2024 às 17:01
Luiz Paulo Vellozo Lucas grava vídeo da pré-campanha em Jesus de Nazareth, Vitória
Luiz Paulo Vellozo Lucas grava vídeo da pré-campanha em Jesus de Nazareth, Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz as recentes movimentações rumo às eleições de 2024 em Vitória. Ela explica, por exemplo, que o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) entrou de vez na corrida pela prefeitura de Vitória e lançou um vídeo apresentando-se como pré-candidato. "Há tempos ele é tratado assim pela imprensa. As movimentações do tucano já indicavam que Luiz Paulo seria o nome escolhido pelo partido para disputar", explica. De acordo com o presidente estadual do partido, Vandinho Leite, o ex-prefeito tem o apoio da direção estadual e nacional da sigla. A Executiva municipal é presidida pelo próprio Luiz Paulo.
O deputado estadual Mazinho dos Anjos seria outro possível pré-candidato a prefeito de Vitória pelo PSDB, mas, conforme a coluna apurou, ele deve apoiar Luiz Paulo e coordenar a formação de chapa de candidatos a vereador. Também pré-candidato a prefeito de Vitória, o ex-deputado estadual Sergio Majeski filiou-se ao PDT na última semana. Ele saiu do PSDB já que, lá, não teria espaço para concorrer. O ato de filiação do novo pedetista ocorreu na Câmara de Vitória e foi marcado pela presença dos agora principais aliados do ex-deputado: o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, o presidente estadual do partido, Weverson Meireles, o presidente municipal do PDT, Júnior Fialho, e outra pessoa, que não pertence à legenda, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos). Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 13-03-24

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