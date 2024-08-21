Eleições 2024: como está a disputa eleitoral em Serra e Cariacica?

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a movimentação eleitoral para as eleições municipais de outubro, com destaque para os municípios da Serra e Cariacica. Ouça quem são:
CBN e a Política - 21-08-24
Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 18:04
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