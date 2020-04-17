Eleições 2020: o tabuleiro eleitoral em Vila Velha

Na última quarta-feira (15) o comentarista Vitor Vogas, no CBN e a Política, trouxe detalhes da movimentação eleitoral que já é desenhada no município de Cariacica. Nesta sexta-feira (17) o destaque vem de Vila Velha. Vogas explica que a mudança dos planos eleitorais do deputado federal Amaro Neto, de Vitória para a Serra, pode influenciar na decisão do ex-prefeito Neucimar Fraga a ser candidato a prefeito de Vila Velha. O motivo?