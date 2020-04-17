Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A POLÍTICA

Eleições 2020: o tabuleiro eleitoral em Vila Velha

A análise é do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 17:47

Publicado em 

17 abr 2020 às 17:47
Prefeitura de Vila Velha Crédito: Luiz Eduardo Neves/Semcom Vila Velha
Na última quarta-feira (15) o comentarista Vitor Vogas, no CBN e a Política, trouxe detalhes da movimentação eleitoral que já é desenhada no município de Cariacica. Nesta sexta-feira (17) o destaque vem de Vila Velha. Vogas explica que a mudança dos planos eleitorais do deputado federal Amaro Neto, de Vitória para a Serra, pode influenciar na decisão do ex-prefeito Neucimar Fraga a ser candidato a prefeito de Vila Velha. O motivo?
Suplente de deputado federal, Neucimar contava com a eleição de Norma Ayub (Marataízes) ou Sérgio Vidigal (Serra) para ser herdar a vaga na Câmara Federal. "Mas o ingresso de Amaro na disputa na Serra pode dificultar a eleição de Vidigal. Para não passar mais dois anos sem mandato, Neucimar pode não ter escolha senão tentar voltar à prefeitura de Vila Velha", explica. Confira a análise:
PODCAST - CBN E A POLÍTICA - 17-04-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados