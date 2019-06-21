Eleições 2020: o imbróglio entre o PPS e o PSB

A corrida para as eleições municipais de 2020 já começou e já acumula vários imbróglios. O novo assunto é discussão é o anúncio do deputado estadual Fabrício Gandini (PPS), que assumiu a pré-candidatura à Prefeitura de Vitória. Há, inclusive, a indicação de um vice para a chapa, o vereador licenciado Nathan Medeiros, do PSB.

A dobradinha PPS-PSB seria um ideal para o partido de Fabrício Gandini. O partido de Nathan, porém, já possui três pré-candidatos anunciados na disputa pela Capital, que afirmam que o PSB terá candidato próprio. Se essa tese prosperar, Nathan não poderá ser vice de Gandini, pelo menos não pelo PSB. Quem analisa o caso é o comentarista Vitor Vogas!