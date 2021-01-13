Eleição na Ales: os prós e contras de Marcelo Santos e Dary Pagung

A eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo está marcada para o dia 1º de fevereiro, e três nomes aparecem na disputa: Erick Musso (Republicanos) - candidato à reeleição, Marcelo Santos (Podemos) e Dary Pagung (PSB). O Palácio Anchieta trabalha pela renovação do comando do Palácio Domingos Martins - que pode ser promovida por Santos ou Pagung. E quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Tema para análise de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!