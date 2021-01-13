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NA DISPUTA COM MUSSO

Eleição na Ales: os prós e contras de Marcelo Santos e Dary Pagung

Confira a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:49

Publicado em 

13 jan 2021 às 16:49
Erick Musso (Republicanos), Marcelo Santos (Podemos) e Dary Pagung (PSB) disputam o comando do Legislativo Crédito: Amarildo
A eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo está marcada para o dia 1º de fevereiro, e três nomes aparecem na disputa: Erick Musso (Republicanos) - candidato à reeleição, Marcelo Santos (Podemos) e Dary Pagung (PSB). O Palácio Anchieta trabalha pela renovação do comando do Palácio Domingos Martins - que pode ser promovida por Santos ou Pagung. E quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Tema para análise de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça! 
CBN e a Politica - 13-01-21.mp3

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