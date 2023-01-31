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CBN e a Política

Eleição na Ales: Casagrande reúne Marcelo Santos e Vandinho em busca de acordo

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 12:02

Publicado em 

31 jan 2023 às 12:02
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado Marcelo Santos (Podemos) conta com o apito declarado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Enquanto Vandinho Leite (PSDB) e aliados articulam o lançamento de uma chapa para concorrer contra o candidato do governo. Em busca de um acordo entre os dois, para que haja chapa única, Casagrande reuniu Marcelo e Vandinho à mesma mesa no domingo (29). É sobre essas movimentações que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do “CBN e a Política”. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 31-01-23.mp3

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