Eleição na Ales: Casagrande reúne Marcelo Santos e Vandinho em busca de acordo

O deputado Marcelo Santos (Podemos) conta com o apito declarado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Enquanto Vandinho Leite (PSDB) e aliados articulam o lançamento de uma chapa para concorrer contra o candidato do governo. Em busca de um acordo entre os dois, para que haja chapa única, Casagrande reuniu Marcelo e Vandinho à mesma mesa no domingo (29). É sobre essas movimentações que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do “CBN e a Política”. Ouça a conversa completa!