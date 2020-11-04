Disputa apertada para a prefeitura de Vitória, mostra pesquisa Ibope

Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas analisa a mais recente pesquisa eleitoral, realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta, para a prefeitura de Vitória. No levantamento, o ex-prefeito João Coser (PT) registrou 26% das intenções de voto e Fabrício Gandini (Cidadania) alcançou 24%. Na terceira posição está o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi quem mais subiu em relação ao último levantamento do Ibope - passou de 10% para 18%. No limite da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados. Ouça a análise completa!
CBN e a Política - 04-11-20