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ANÁLISE POLÍTICA

Disputa apertada para a prefeitura de Vitória, mostra pesquisa Ibope

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:25

Publicado em 

04 nov 2020 às 18:25
Gandini, Pazolini e Coser quase emparelhados na corrida pela Prefeitura de Vitória Crédito: Amarildo
Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas analisa a mais recente pesquisa eleitoral, realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta, para a prefeitura de Vitória. No levantamento, o ex-prefeito João Coser (PT) registrou 26% das intenções de voto e Fabrício Gandini (Cidadania) alcançou 24%. Na terceira posição está o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi quem mais subiu em relação ao último levantamento do Ibope - passou de 10% para 18%. No limite da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados. Ouça a análise completa!
CBN e a Política - 04-11-20

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