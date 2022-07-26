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CBN e a Política

Disputa ao Senado: "Forças estranhas querem puxar meu tapete", diz Meneguelli

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 11:37

Publicado em 

26 jul 2022 às 11:37
Sergio Meneguelli
Sergio Meneguelli Crédito: Reprodução/Facebook
Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações que envolvem a disputa a vaga do Senado nas eleições 2022. Em meio a mais uma onda de especulações sobre a retirada de sua candidatura ao Senado, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) publicou um vídeo, nesta segunda-feira (25), em que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, declara apoio a ele. "Vocês terão, com certeza, um grande senador. Toda a equipe do Republicanos no Espírito Santo tem o nosso apoio", diz Pereira.
Meneguelli dá as mãos a ele e complementa: "Estamos juntos". A gravação é de cerca de dois meses atrás. O ex-prefeito, no entanto, reforça que as palavras ainda estão valendo. Ele até marcou o presidente nacional do Republicanos no post, só para garantir. Meneguelli credita a adversários, como o ex-senador Magno Malta (PL), que também é pré-candidato ao Senado, a tentativa de "causar tumulto", a poucos dias da convenção estadual do Republicanos, marcada para este domingo (31). "Forças estranhas querem puxar meu tapete", cravou Meneguelli. Ouça a análise completa!
CBN E A POLÍTICA - 26-07-22

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