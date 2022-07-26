Disputa ao Senado: "Forças estranhas querem puxar meu tapete", diz Meneguelli

Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações que envolvem a disputa a vaga do Senado nas eleições 2022. Em meio a mais uma onda de especulações sobre a retirada de sua candidatura ao Senado, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) publicou um vídeo, nesta segunda-feira (25), em que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, declara apoio a ele. "Vocês terão, com certeza, um grande senador. Toda a equipe do Republicanos no Espírito Santo tem o nosso apoio", diz Pereira.