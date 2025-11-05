Disputa ao Senado: Euclério: "Tem que ouvir o partido. Quem eles querem? Rose ou eu?"

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, mostrava-se até recentemente bastante disposto a sair do MDB para disputar o Senado em 2026. O destino provável dele era o União Brasil e isso ainda é uma possibilidade. Mas o prefeito agora adota outro tom. Inicialmente, ele pretendia trocar de partido "para não ter problema" com a ex-senadora Rose Freitas, já que a emedebista também quer disputar o Senado.

Nesta terça-feira (4), porém, Euclério afirmou outra coisa à coluna: "Já estou até mudando de ideia: o partido vai decidir. O interesse dela é legítimo, mas se eu ficar no MDB a gente coloca em votação". "Tem que ouvir o partido. Quem eles querem, Rose ou eu? Isso (a votação) deve ser feita no momento oportuno", completou. "Não vi ela apoiando Ricardo (como pré-candidato ao governo) publicamente. Ela tem que demonstrar que está com o partido", provocou ainda Euclério. Na última quinta-feira (30), Rose afirmou que ela e o prefeito continuam amigos. "Vamos decidir isso (qual dos dois vai se candidatar ao Senado) no seu tempo e na sua hora". Ouça a conversa completa!