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CBN e a Política

Disputa ao Senado: Euclério: "Tem que ouvir o partido. Quem eles querem? Rose ou eu?"

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Novembro de 2025 às 20:23

Publicado em 

05 nov 2025 às 20:23
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Letícia Gonçalves
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, mostrava-se até recentemente bastante disposto a sair do MDB para disputar o Senado em 2026. O destino provável dele era o União Brasil e isso ainda é uma possibilidade. Mas o prefeito agora adota outro tom. Inicialmente, ele pretendia trocar de partido "para não ter problema" com a ex-senadora Rose Freitas, já que a emedebista também quer disputar o Senado.
Nesta terça-feira (4), porém, Euclério afirmou outra coisa à coluna: "Já estou até mudando de ideia: o partido vai decidir. O interesse dela é legítimo, mas se eu ficar no MDB a gente coloca em votação". "Tem que ouvir o partido. Quem eles querem, Rose ou eu? Isso (a votação) deve ser feita no momento oportuno", completou. "Não vi ela apoiando Ricardo (como pré-candidato ao governo) publicamente. Ela tem que demonstrar que está com o partido", provocou ainda Euclério. Na última quinta-feira (30), Rose afirmou que ela e o prefeito continuam amigos. "Vamos decidir isso (qual dos dois vai se candidatar ao Senado) no seu tempo e na sua hora". Ouça a conversa completa!
[fonte: coluna Letícia Gonçalves - A Gazeta]
CBN e a Política - 05-11-25

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