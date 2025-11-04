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CBN e a Política

Decidida a disputar o Senado, Rose de Freitas busca espaço no MDB

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 11:32

Publicado em 

04 nov 2025 às 11:32
Coluna Letícia Gonçalves entrevista Rose de Freitas, candidata ao Senado
Coluna Letícia Gonçalves entrevista Rose de Freitas, candidata ao Senado Crédito: Fernando Madeira
A ex-senadora Rose de Freitas (MDB), que não conseguiu se reeleger em 2022, está decidida a disputar o Senado no ano que vem. O martelo não foi batido pelo MDB, que tem outro pré-candidato ao mesmo cargo, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. Euclério até já procura outro rumo partidário "para não ter problema" com a ex-senadora. Rose diz ser incentivada pelo presidente nacional dos emedebistas, Baleia Rossi, a entrar na corrida eleitoral. Mas, até agora, o MDB estadual, presidido pelo vice-governador Ricardo Ferraço, não garantiu espaço para Rose disputar. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 04-11-25.mp3

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