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CBN e a Política

De Zema a Caiado, pré-candidatos à Presidência passam pelo ES

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de Novembro de 2025 às 17:52

Publicado em 

12 nov 2025 às 17:52
Romeu Zema durante evento do partido Novo em Vitória
Romeu Zema durante evento do partido Novo em Vitória Crédito: Marcela Sampaio/Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que, na última semana, nomes cotados à disputa pela Presidência da República em 2026 estiveram no Espírito Santo. Ele explica que o pré-candidato à Presidência, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), abraçou de vez a pauta da segurança pública, a exemplo de outros opositores do presidente Lula (PT). O mineiro concedeu entrevista exclusiva à comentarista no sábado (8), em Vitória. Na esteira da operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, Zema definiu a ação como "impecável". E foi além. Para ele, o modelo de segurança pública adotado em El Salvador é "um exemplo para o Brasil".
Em Vitória na quinta-feira (06), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), desfiou o rosário de sua pré-campanha à Presidência da República: críticas ao governo Lula (PT), postura linha dura em relação ao combate ao crime e elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caiado participou do Fórum Liberdade e Democracia, em um painel ao lado do governador Renato Casagrande (PSB). Os dois chegaram juntos ao Centro de Convenções, em um clima amigável. O tom dos discursos deles foi de diálogo e compreensão "entre pessoas que pensam de forma diferente". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 12-11-25

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