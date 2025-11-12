De Zema a Caiado, pré-candidatos à Presidência passam pelo ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que, na última semana, nomes cotados à disputa pela Presidência da República em 2026 estiveram no Espírito Santo. Ele explica que o pré-candidato à Presidência, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), abraçou de vez a pauta da segurança pública, a exemplo de outros opositores do presidente Lula (PT). O mineiro concedeu entrevista exclusiva à comentarista no sábado (8), em Vitória. Na esteira da operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, Zema definiu a ação como "impecável". E foi além. Para ele, o modelo de segurança pública adotado em El Salvador é "um exemplo para o Brasil".