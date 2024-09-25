De Vitória a Serra: os fatos que marcaram os debates a prefeitos de A Gazeta/CBN Vitória

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz um "raio-X" dos fatos que marcaram os debates a prefeitos da Grande Vitória promovidos por A Gazeta/CBN Vitória. O primeiro aconteceu na última sexta-feira (20), com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Já o segundo debate ocorreu na segunda-feira (23) com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Na terça-feira (24) com concorrentes à Prefeitura de Cariacica e na quarta-feira (25) com os concorrentes à Prefeitura da Serra. Conforme a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente os candidatos de partidos ou federações que possuem, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional participam dos debates. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 25-09-24