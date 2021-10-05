Dada a largada para a eleição na OAB-ES: Rizk registra chapa

A eleição para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES) ocorre somente no dia 18 de novembro,, mas a campanha já começou. Nesta segunda-feira (4), o atual presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, registrou a chapa "Pra frente OAB". Além de Rizk Filho, Erica Neves e Alexandre Rossoni estão no páreo. No comentário desta terça-feira (05), a jornalista Letícia Gonçalves destacou a importância de um processo eleitoral como este. "Engana-se quem pensa tratar-se de um nicho restrito. A OAB-ES não apenas representa a classe dos advogados, mas também é, ou deveria ser, uma entidade que defende, por exemplo, a democracia. E o universo de eleitores não é desprezível. Podem votar todos os advogados que estão em dia com a anuidade paga à Ordem. São 14.510 advogados, de acordo com o Portal da Transparência da entidade. Isso é mais que a população de 29 municípios do Espírito Santo". Acompanhe a análise.