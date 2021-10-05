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CBN e a Política

Dada a largada para a eleição na OAB-ES: Rizk registra chapa

Além de Rizk Filho, os advogados Erica Neves e Alexandre Rossoni também estão no páreo

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 11:16

Publicado em 

05 out 2021 às 11:16
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva
A eleição para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES) ocorre somente no dia 18 de novembro,, mas a campanha já começou. Nesta segunda-feira (4), o atual presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, registrou a chapa "Pra frente OAB". Além de Rizk Filho, Erica Neves e Alexandre Rossoni estão no páreo. No comentário desta terça-feira (05), a jornalista Letícia Gonçalves destacou a importância de um processo eleitoral como este. "Engana-se quem pensa tratar-se de um nicho restrito. A OAB-ES não apenas representa a classe dos advogados, mas também é, ou deveria ser, uma entidade que defende, por exemplo, a democracia. E o universo de eleitores não é desprezível. Podem votar todos os advogados que estão em dia com a anuidade paga à Ordem. São 14.510 advogados, de acordo com o Portal da Transparência da entidade. Isso é mais que a população de 29 municípios do Espírito Santo". Acompanhe a análise. 
CBN e a Politica - 05-10-21.mp3

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