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Cresce na Ales movimento de oposição contra governo Casagrande

Cerca de dez deputados já participam da estratégia, formando uma "pré-oposição", ou "oposição enrustida, não assumida", já que se declaram "independentes"

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 20:46

Publicado em 

15 mai 2019 às 20:46
O governo Casagrande têm sofrido nas mãos de alguns deputados estaduais. Isso porque cresce na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) um movimento de oposição, votando sistematicamente contra o Executivo e obstruindo pautas de interesse do governo com discursos protelatórios. Cerca de dez deputados já participam da estratégia, formando uma "pré-oposição", ou "oposição enrustida, não assumida", já que se declaram "independentes". Está a Ales polarizada? Quais serão os próximos passos do Executivo e do Legislativo? É o que explica o comentarista de política Vitor Vogas.
CBN e a Política - 15-05-19.mp3

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