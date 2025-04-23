Coser x Jack Rocha: entenda disputa pelo comando do PT no Espírito Santo

A deputada federal Jack Rocha preside o Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo desde 2019 — ela cumpriu o mandato de quatro anos e ganhou mais dois, a partir de 2023, quando a direção nacional da sigla prorrogou a vigência de todos os diretórios estaduais. Jack está em busca de mais um mandato à frente da sigla e vai disputar o PED (Processo de Eleição Direta) no dia 6 de julho. Um adversário, entretanto, já está pronto para a disputa: o deputado estadual João Coser entrou para valer na corrida.
Coser tem a seu lado os principais mandatários do PT no estado: o deputado federal Helder Salomão, o senador Fabiano Contarato, os vereadores de Vitória Karla Coser (filha do deputado) e de Vila Velha Rafael Primo, além da deputada estadual Iriny Lopes. A aliança com a parlamentar, aliás, chama a atenção, já que, em 2019, Coser apoiou a eleição de Jack Rocha contra o grupo de Iriny e Helder. Agora, diversas tendências internas do PT se uniram para desafiar o atual comando estadual. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 23-04-25