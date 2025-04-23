Coser x Jack Rocha: entenda disputa pelo comando do PT no Espírito Santo

Coser tem a seu lado os principais mandatários do PT no estado: o deputado federal Helder Salomão, o senador Fabiano Contarato, os vereadores de Vitória Karla Coser (filha do deputado) e de Vila Velha Rafael Primo, além da deputada estadual Iriny Lopes. A aliança com a parlamentar, aliás, chama a atenção, já que, em 2019, Coser apoiou a eleição de Jack Rocha contra o grupo de Iriny e Helder. Agora, diversas tendências internas do PT se uniram para desafiar o atual comando estadual. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!