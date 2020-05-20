Corte de gastos: negociações do Palácio Anchieta com outros Poderes

Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz detalhes das negociações do Palácio Anchieta junto aos outros poderes para tratar do corte de gastos. Ele relembra que na segunda-feira (18), o governador Renato Casagrande e Rodrigo Chamoun, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES), assinaram um acordo de contingenciamento de gastos que vale exclusivamente para o tribunal. A Corte de Contas, órgão auxiliar da Assembleia, dispõe-se por escrito a receber um repasse mensal, maio agora a dezembro, até 20% menor do que estava previsto para ela no orçamento estadual. Confira a análise completa de Vitor Vogas: