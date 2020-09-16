Confira os pré-candidatos da Grande Vitória anunciados nesta semana

Termina nesta quarta-feira, 16 de setembro, o prazo para a realização das convenções partidárias que definirão os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições 2020, de acordo com o Calendário Eleitoral. Na Grande Vitória, a maioria dos partidos já definiu seus candidatos. Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas traz as últimas atualizações na lista de pré-candidatos da região metropolitana. Acompanhe!