Confira os pré-candidatos da Grande Vitória anunciados nesta semana

Termina nesta quarta-feira, 16 de setembro, o prazo para a realização das convenções partidárias que definirão os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições 2020, de acordo com o Calendário Eleitoral. Na Grande Vitória, a maioria dos partidos já definiu seus candidatos. Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas traz as últimas atualizações na lista de pré-candidatos da região metropolitana. Acompanhe!
CBN e a Politica - 16-09-20
OS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITOS ANUNCIADOS NOS ÚLTIMOS DIAS:
VITÓRIA
Segunda-feira (14):
- Neuzinha de Oliveira (PSDB)
Terça-feira (15):
- Hapher Luiggi (PL)
- Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Nesta quarta-feira (16):
- Capitão Assumção (Patriota)
- Fabrício Gandini (Cidadania)
- João Coser (PT)
VILA VELHA
Terça-feira (15):
- Hércules Silveira (MDB)
- Neucimar Fraga (PSD)
Nesta quarta-feira (16):
- José Carlos Nunes (PT)
- Wagner Borges (PL)
- Max Filho (PSDB)
SERRA
Terça-feira (15):
- Ledeil Dona (PSOL)
- Alexandre Xambinho (PL)
Nesta quarta-feira (16):
- Fernanda Souza (PT)
- Fábio Duarte (Rede)
- Sérgio Vidigal (PDT)
CARIACICA
Terça-feira (15):
- Marcos Bruno (Rede)
- Célia Tavares (PT)
Nesta quarta-feira (16):
- Sandro Locutor (PROS)