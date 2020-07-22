Como o vídeo de um militar indica a candidatura em Vila Velha

Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas destaca as mais recentes movimentações políticas rumo às eleições municipais de novembro. A análise, agora, é voltada para Vila Velha. Na cidade, a lista de pré-candidatos a prefeito, que já era grande, ganhou um novo nome: o tenente-coronel Wagner Borges (sem partido), assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

Vogas explica que, no último domingo (19), um material disparado em larga escala por WhatsApp pelo próprio Wagner e por pessoas ligadas a ele, sinaliza, em texto e vídeo, a possibilidade de concorrer à prefeitura canela-verde, mesmo sem dizer que quer ser candidato. "O discurso é de pré-candidato e o gestual é de pré-candidato", aponta o comentarista político. Ouça a análise completa!