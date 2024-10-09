Como ficaram o PT e PL após as eleições municipais no ES?

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque, após o primeiro turno das eleições municipais, a situação dos partidos PT e PL no Espírito Santo. O PL, por exemplo, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou 50 candidatos a prefeito e elegeu apenas cinco, em cidades pequenas do interior. As conquistas do Partido Liberal ocorreram em Domingos Martins (Edu do Restaurante), Ibatiba (Dr. Luis Pancoti), Muqui (Camarão), Santa Maria de Jetibá (Ronan Fisioterapeuta) e São Gabriel da Palha (Tiago Rocha). Somando-se a população desses cinco municípios, o PL vai governar 148.429 pessoas no Espírito Santo a partir do ano que vem. Isso corresponde a 3,87% do total de habitantes do estado (3.833.712).

Já o PT, partido do presidente Lula, não elegeu nenhum prefeito no estado, repetindo o que houve em 2020. Mas, desta vez, foi pior. O resultado repete o que houve em 2020, com um agravante: quatro anos atrás, o Partido dos Trabalhadores foi ao segundo turno em Vitória e Cariacica. Agora, nem ao menos isso. João Coser, em Vitória, e Célia Tavares, em Cariacica, disputaram novamente as prefeituras das respectivas cidades, mas receberam menos votos do que os conquistados em 2020. O deputado estadual, no último dia 6, foi a escolha de 29.339 eleitores, oito mil a menos. Célia, por sua vez, recebeu 17.331 votos, o que é inferior aos 23.087 de 2020. Os dois ficaram em segundo lugar. Coser, atrás de Lorenzo Pazolini (Republicanos), e Célia, de Euclério Sampaio (MDB). Ouça a conversa completa!