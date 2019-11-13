Com anúncio de novo partido de Bolsonaro, qual o futuro do PSL no ES?

Após o anúncio da saída do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL o meio político capixaba se questiona: afinal, qual será futuro do partido no Estado? O comentarista Vitor Vogas explica que, assim como no resto do país, o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018 pode subitamente desmoronar no Estado, começando pela bancada de quatro deputados da sigla na Assembleia Legislativa. Três deles (Assumção, Torino Marques e Danilo Bahiense) já falam em acompanhar Bolsonaro, enquanto o presidente estadual do PSL, Carlos Manato, tenta segurar as pontas e conter o impulso inicial dos deputados, para evitar um desembarque imediato que representaria a morte do PSL e dos planos eleitorais do partido para 2020. Confira: