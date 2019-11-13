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CBN E A POLÍTICA

Com anúncio de novo partido de Bolsonaro, qual o futuro do PSL no ES?

Entenda mais no "CBN e a Política" com Vitor Vogas

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 19:07

Publicado em 

13 nov 2019 às 19:07
 
Presidente Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Isac Nóbrega/PR
Após o anúncio da saída do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL o meio político capixaba se questiona: afinal, qual será futuro do partido no Estado? O comentarista Vitor Vogas explica que, assim como no resto do país, o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018 pode subitamente desmoronar no Estado, começando pela bancada de quatro deputados da sigla na Assembleia Legislativa. Três deles (Assumção, Torino Marques e Danilo Bahiense) já falam em acompanhar Bolsonaro, enquanto o presidente estadual do PSL, Carlos Manato, tenta segurar as pontas e conter o impulso inicial dos deputados, para evitar um desembarque imediato que representaria a morte do PSL e dos planos eleitorais do partido para 2020. Confira:
CBN e a Política - 13-11-19.mp3

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