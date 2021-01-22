Com a bênção de Casagrande, Musso seguirá no comando da Assembleia

O assunto é a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas aponta que, a dez dias do pleito, pode-se afirmar: caminho livre para Erick Musso (Republicanos). "O atual presidente da Casa já foi 'abençoado' pelo governador Renato Casagrande (PSB) e seguirá no comando do Poder Legislativo estadual, à frente de uma chapa única, construída a várias mãos com aliados do governo. Nos próximos dias, o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, fará uma rodada final de conversas individuais com os deputados, informando-lhes que essa é a vontade do Palácio Anchieta", contextualiza o comentarista. Ouça a análise completa!