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CBN e a Política

Casagrande x Manato: apoios e estratégias para a reta final do segundo turno

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:32

Publicado em 

18 out 2022 às 11:32
Renato Casagrande e Carlos Manato em evento
Renato Casagrande e Carlos Manato em evento "Diálogo com o Setor Produtivo" Crédito: Alexandre Mendonça/Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz como destaque como os candidatos estão se articulando nesta reta final para o segundo turno das eleições 2022 para governo do Estado. Uma delas é a vinda, na próxima sexta-feira (21), da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos). Elas participam de um evento da campanha de Manato (PL), no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória. Por outro lado, o candidato a reeleição, Renato Casagrande (PSB), vem recebendo apoios até então improváveis. Entre eles da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota) que declarou apoio à reeleição. Quem comanda a prefeitura da Capital é Lorenzo Pazolini (Republicanos), opositor do socialista. Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política -11-10-22

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