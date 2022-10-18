Casagrande x Manato: apoios e estratégias para a reta final do segundo turno

Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz como destaque como os candidatos estão se articulando nesta reta final para o segundo turno das eleições 2022 para governo do Estado. Uma delas é a vinda, na próxima sexta-feira (21), da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos). Elas participam de um evento da campanha de Manato (PL), no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória. Por outro lado, o candidato a reeleição, Renato Casagrande (PSB), vem recebendo apoios até então improváveis. Entre eles da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota) que declarou apoio à reeleição. Quem comanda a prefeitura da Capital é Lorenzo Pazolini (Republicanos), opositor do socialista. Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves.