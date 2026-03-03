Casagrande sai, Ricardo fica: os bastidores da renúncia do governador

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o governador Renato Casagrande (PSB) já havia avisado que, em março, anunciaria se renunciaria ou não ao mandato para concorrer ao Senado. Todos os aliados dele, e a maior parte dos adversários, já davam como certo que ele deixaria a cadeira no Palácio Anchieta para participar do pleito. Assim, não foi surpresa para ninguém quando, nesta segunda-feira (2), o socialista declarou que vai mesmo renunciar.
A saída vai ocorrer no início de abril, mais precisamente até o dia 4, que é o limite do prazo estipulado pela legislação eleitoral. O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) vai assumir o comando do Executivo estadual até dezembro de 2026. Já é de conhecimento público também que Ricardo é pré-candidato ao governo e, dessa forma, vai concorrer à reeleição. Ouça detalhes desta análise com a comentarista Letícia Gonçalves.
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