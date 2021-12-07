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CBN e a Política

Carta de coronéis da PM do ES joga gasolina no cenário eleitoral

Oficiais reclamam do próprio comandante da tropa, evidenciando mais uma quebra de hierarquia e evocando a greve de 2017

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:18

Publicado em 

07 dez 2021 às 12:18
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A carta em que 15 dos 20 coronéis da ativa da Polícia Militar do Espírito Santo reivindicam valores mais altos no contracheque e "alertam" o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, para a possibilidade de uma nova paralisação da tropa, a exemplo do motim de fevereiro de 2017, marca, mais uma vez, a quebra da hierarquia na corporação.
A missiva poderia ser endereçada ao comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, mas, sob o argumento de "falta de diálogo", os coronéis decidiram dirigir-se diretamente ao secretário, que também é coronel.  Entre os pontos de descontentamento dos coronéis está justamente o abate-teto, "consumindo a remuneração dos nossos postos, deixando no mesmo patamar um coronel aposentado e um major da ativa antigo", dizem, na carta. Ouça a análise política da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - Leticia Gonçalves - 23-11-21.mp3

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