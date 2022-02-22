Candidatura de Contarato é lançada pelo PT para governo do ES

Ao lançar o senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo, o PT manda alguns recados ao PSB do governador Renato Casagrande: está disposto a dividir os votos da esquerda no primeiro turno das eleições no estado e tem o que barganhar nas negociações para a formação de uma federação. Casagrande, por sua vez, é defensor de que não deve haver federação alguma, nem com o PT nem com outros partidos. Assim, está disposto a enfrentar Contarato nas urnas, se for preciso. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.