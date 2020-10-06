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CBN E A POLÍTICA

Candidatos militares usam seus títulos para impulsionar campanhas

Ouça a análise do colunista Vitor Vogas

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:41

Publicado em 

06 out 2020 às 11:41
Nesta edição do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas traz o quadro consolidado de militares que se candidataram nestas eleições municipais. O número de policiais civis, militares e de membros da ativa e da reserva das Forças Armadas, além de bombeiros militares que se candidataram a prefeito, vice-prefeito e vereador no Espírito Santo este ano é 34,1% maior do que o registrado nas eleições de 2016. Ao todo, foram 158 naquele ano. Em 2020 são 212. E 85 desses candidatos usam, em seus nomes de campanha, a titulação de suas funções, como "Comandante", "Coronel", "Capitão" e "Sargento". O comentarista analisa esse cenário e comenta ainda uma informação de bastidor: na primeira semana de campanha, já houve conflitos envolvendo candidatos militares. Acompanhe!
CBN e a Política - 06-10-20
 

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