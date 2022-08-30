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CBN e a Política

Candidatos ao governo focam em segurança e logística em fala com empresários capixabas

Ouça a análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 12:15

Publicado em 

30 ago 2022 às 12:15
Candidatos ao governo do ES em evento na Findes
Candidatos ao governo do ES em evento na Findes Crédito: Alexandre Mendonça/Findes
Propostas nas áreas de segurança e logística para o Espírito Santo foram alguns dos temas detalhados por candidatos ao Palácio Anchieta em encontro com empresários realizado nesta segunda-feira (29) pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), em Vitória. Participaram do encontro Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Renato Casagrande (PSB), os quatro candidatos com melhor desempenho na pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec e publicada pela Rede Gazeta no último dia 17.
Os candidatos puderam se apresentar para os empresários e responderam às mesmas cinco perguntas que abordavam assuntos como infraestrutura, propostas para educação, competitividade, cidades inteligentes e também metas para redução de emissões de carbono. O fórum é formado pelo ES em Ação, pela Federação da Agricultura e Pecuária (Faes), Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Findes) e Federação dos Transportes (Fetransportes). Na área da segurança, considerada prioridade pela maioria dos candidatos, há propostas de aumento de salário e investimento em inteligência. Ouça a análise da comentarista de Política, Letícia Gonçalves.
CBN e a Politica - 30-08-22

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