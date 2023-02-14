"Camarote político" reúne Pazolini, Arnaldinho e ex-prefeito de Vitória no Sambão do Povo

Em um camarote do Carnaval de Vitória, nas redes sociais e na política, algumas movimentações têm chamado atenção no cenário capixaba. Uma foto publicada pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, mostra o chefe do executivo municipal ao lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Também posaram para a foto, o superintendente da Polícia Federal no Estado, Eugênio Ricas, e o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende. Uma outra foto no Sambão do Povo mostra a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz mais detalhes sobre o assunto.