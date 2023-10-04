Câmara de Vitória vai abrir Consulta Pública para ir para outra sede

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, anunciou em coletiva nesta quarta-feira (4), que a sede da Câmara Municipal de Vitória irá para outro local. O prédio atual, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, foi avaliado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/ES) que atestou problemas estruturais e de acessibilidade. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 04-10-23