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CBN e a Política

Câmara de Vitória vai abrir Consulta Pública para ir para outra sede

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 18:03

Publicado em 

04 out 2023 às 18:03
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, anunciou em coletiva nesta quarta-feira (4), que a sede da Câmara Municipal de Vitória irá para outro local. O prédio atual, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, foi avaliado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/ES) que atestou problemas estruturais e de acessibilidade. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 04-10-23

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