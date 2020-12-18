Câmara de Vitória arquiva projeto que reduzia número de assessores

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz a mais nova polêmica envolvendo a Câmara de Vitória, no apagar das luzes do ano de 2020. Isso porque o projeto que reduzia de 15 para oito o número de assessores para cada vereador na Câmara foi arquivado pelo presidente da Casa, Cleber Felix (DEM), na noite de quinta-feira (17).
Confira a análise completa!
CBN e a Política - 18-12-20.mp3
Segundo a assessoria do presidente, ele vai seguir parecer do procurador-geral da Câmara, Tarcísio Corrêa. O projeto já havia sido aprovado, em maio, pelos vereadores em plenário, por oito votos a quatro, e aguardava apenas a redação final para a publicação da resolução com a nova regra.
Vogas explica o cenário envolvendo as movimentações políticas no Legislativo municipal. "Em maio (antes da eleição), com muita propaganda, vereadores aprovaram redução do número de assessores pago por nós a partir de 2021. Agora, a duas semanas do novo mandato, eles dizem a você que não valeu e fica tudo como está", explica.