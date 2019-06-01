Câmara de Cariacica: clima tenso entre vereadores durante sessão

O clima ficou tenso entre vereadores de Cariacica. Isso porque o presidente da Casa, Cesar Lucas (PV), e o vereador Joel da Costa (PPS), apontados como pré-candidatos à sucessão do prefeito Juninho (PPS), andam se esbarrando politicamente.

Conforme publicado pela coluna Vitor Vogas, em A Gazeta, nesta quarta-feira, Costa, que é cabo da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, subiu à tribuna da Câmara para fazer uma ameaça direta a Cesar Lucas. O discurso foi interpretado por inúmeras maneiras pelos presentes na sessão, mas Lucas, ao ser questionado, preferiu minimizar o episódio. Ouça a análise de Vitor: