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CBN E A POLÍTICA

Câmara de Cariacica: clima tenso entre vereadores durante sessão

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 21:15

Publicado em 

31 mai 2019 às 21:15
Sede da Câmara Municipal de Cariacica, no bairro Campo Grande Crédito: Gabriel Lordêllo
O clima ficou tenso entre vereadores de Cariacica. Isso porque o presidente da Casa, Cesar Lucas (PV), e o vereador Joel da Costa (PPS), apontados como pré-candidatos à sucessão do prefeito Juninho (PPS), andam se esbarrando politicamente.
 
Conforme publicado pela coluna Vitor Vogas, em A Gazeta, nesta quarta-feira, Costa, que é cabo da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, subiu à tribuna da Câmara para fazer uma ameaça direta a Cesar Lucas. O discurso foi interpretado por inúmeras maneiras pelos presentes na sessão, mas Lucas, ao ser questionado, preferiu minimizar o episódio. Ouça a análise de Vitor:
CBN e a Política - 31-05-19.mp3

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