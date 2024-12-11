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CBN e a Política

"Bancada da Serra": quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 18:46

Publicado em 

11 dez 2024 às 18:46
Fabio Duarte
Fabio Duarte Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O ex-vereador Fábio Duarte (Rede) vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em breve e lá vai ficar até 31 de janeiro de 2027. A ascensão dele à Casa foi possível após uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Fábio foi vereador da Serra por um mandato, entre 2017 e 2020. Foi eleito, em 2016, pelo PDT de Sérgio Vidigal. Em 2020, já filiado à Rede, disputou a prefeitura da cidade contra o pedetista e apoiado por Audifax Barcelos (na época, também filiado à Rede). Fábio foi "o candidato do Audifax". quatro anos atrás. Chegou a ir para o segundo turno, mas acabou derrotado por Vidigal.
Ficou na planície, sem cargo público, desde então. É formado em Administração e, por enquanto, atua na iniciativa privada. Em 2022, ele disputou uma vaga na Assembleia e recebeu 13.792 votos. Não é apenas o número de votos que define se uma pessoa vai ou não ocupar uma vaga no parlamento, mas o desempenho da chapa que ela integra. Para se ter uma ideia, entretanto, o deputado estadual eleito com menos votos naquele ano foi Bispo Alves (Republicanos), escolhido por 14.474 eleitores. A chegada dele à Assembleia vai reforçar a bancada serrana na Casa, que já conta com Vandinho Leite (PSDB), Alexandre Xambinho (Podemos) e Pablo Muribeca (Republicanos). Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 11-12-24

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