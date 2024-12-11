"Bancada da Serra": quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta

O ex-vereador Fábio Duarte (Rede) vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em breve e lá vai ficar até 31 de janeiro de 2027. A ascensão dele à Casa foi possível após uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Fábio foi vereador da Serra por um mandato, entre 2017 e 2020. Foi eleito, em 2016, pelo PDT de Sérgio Vidigal. Em 2020, já filiado à Rede, disputou a prefeitura da cidade contra o pedetista e apoiado por Audifax Barcelos (na época, também filiado à Rede). Fábio foi "o candidato do Audifax". quatro anos atrás. Chegou a ir para o segundo turno, mas acabou derrotado por Vidigal.