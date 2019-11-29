Assembleia: os bastidores da reeleição "relâmpago" de Erick Musso

A movimentação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi destaque no mundo da política nesta semana. A maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa decidiu eleger, 14 meses antes da data regular, o deputado Erick Musso (Republicanos) como presidente da Casa no biênio de 2021 a 2023. A eleição relâmpago da Mesa Diretora, que garantiu a Erick a certeza de seu terceiro mandato, foi realizada na quarta-feira (27), de forma inesperada, para alguns parlamentares, e com o apoio de outra parte deles. Atento a essa movimentação, acompanhe à análise do comentarista Vitor Vogas sobre o assunto. Confira: