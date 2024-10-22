As provocações no debate CBN e A Gazeta entre candidatos a prefeito da Serra

O debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura da Serra no segundo turno, o ex-secretário estadual de Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), nesta segunda-feira (21), foi marcado por provocações. A poucos dias da eleição, Muribeca redobrou o esforço na tentativa de superar o candidato do PDT, que foi o mais votado na primeira etapa do pleito. Em menos de um minuto de debate, o republicano já pôs a mão no ombro do pedetista — descumpriu, assim, uma regra e foi advertido — e fez uma investida: "Fica com medo, não, fica aqui pertinho". Ao contrário do embate realizado por A Gazeta e CBN Vitória no primeiro turno, desta vez os candidatos podiam sair do púlpito e caminhar pelo tablado. Muribeca ficou bem próximo mesmo de Weverson durante quase todo o tempo, encarando ou rindo. Ex-jogador de futebol, parecia tentar fazer com que o adversário perdesse a compostura e fizesse uma "falta".