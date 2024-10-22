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CBN e a Política

As provocações no debate CBN e A Gazeta entre candidatos a prefeito da Serra

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 11:14

Publicado em 

22 out 2024 às 11:14
Weverson e Muribeca ficaram bem próximos em certos momentos do debate
Weverson e Muribeca ficaram bem próximos em certos momentos do debate Crédito: Fernando Madeira
O debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura da Serra no segundo turno, o ex-secretário estadual de Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), nesta segunda-feira (21), foi marcado por provocações. A poucos dias da eleição, Muribeca redobrou o esforço na tentativa de superar o candidato do PDT, que foi o mais votado na primeira etapa do pleito. Em menos de um minuto de debate, o republicano já pôs a mão no ombro do pedetista — descumpriu, assim, uma regra e foi advertido — e fez uma investida: "Fica com medo, não, fica aqui pertinho". Ao contrário do embate realizado por A Gazeta e CBN Vitória no primeiro turno, desta vez os candidatos podiam sair do púlpito e caminhar pelo tablado. Muribeca ficou bem próximo mesmo de Weverson durante quase todo o tempo, encarando ou rindo. Ex-jogador de futebol, parecia tentar fazer com que o adversário perdesse a compostura e fizesse uma "falta".
O candidato do PDT, inicialmente, contra-atacou de forma mais contida. Por 13 vezes, afirmou que Muribeca "não tem equilíbrio emocional". Weverson, depois, também ficou "pertinho" do republicano por iniciativa própria. Em dado momento, os dois praticamente imitaram lutadores de boxe na pesagem feita um dia antes da luta. Ouça a análise completa na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Politica - 22-10-24.mp3

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